У Кабміні кажуть, що Глущенка не крали

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

У Кабміні пояснюють, що в адмінбудівлі уряду художні твори Національного художнього музею України експонуються з 29 серпня 2001 року. В момент передачі творів мистецтв до приміщень Будинку уряду експертиза щодо оригінальності цих робіт не проводилася.

У листопаді 2011 року в Секретаріаті Кабінету міністрів України була проведена звірка зі збереження художніх творів, котрі перебувають в приміщені Кабміну. «Працівники Національного художнього музею, які проводили перевірку, висловили сумнів щодо відповідності картин «Село біля річки» та «Дніпровські далі» Миколи Глущенка оригіналу», - сказано у повідомленні.

З метою з’ясування питання автентичності цих художніх творів керівництво Секретаріату Кабінету міністрів 23 січня 2012 року звернулося до Міністерства культури з проханням сприяти проведенню незалежної фахової експертизи зазначених картин та надати висновок щодо їх авторства.

Листом від 20 лютого 2012 року Міністерство культури запропонувало кандидатури фахівців, що мають право проводити відповідні експертизи та надавати висновки. На сьогодні всі запропоновані експерти підтвердили згоду на участь у комплексній перевірці автентичності картин, які експонуються в приміщені Будинку уряду, видано наказ щодо проведення досліджень. Після завершення експертизи прийнято рішення всі художні твори передати вітчизняним музеям.

«Якщо отриманий висновок не підтвердить оригінальність зазначених робіт Миколи Глущенка, керівництво Секретаріату кабінету Міністрів передасть результати експертизи в правоохоронні органи для проведення перевірки», - зазначається у повідомленні.

Про ситуацію довкола можливого зникнення з будинку уряду картин Миколи Глущенка читайте у матеріалі Як у Кабміні покрали картини.