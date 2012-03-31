У донецької "Батьківщини" - два спонсори

У Донецької обласної організації партії «Батьківщина» є два спонсори-бізнесмени, які вірять у завтрашній день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької облорганізації «Батьківщини», народний депутат України від БЮТ Гарегін Арутюнов.

Кажучи про фінансове становище парторганізації «Батьківщини», він відзначив, що сьогодні «у партії, природно, є фінансові труднощі», і це пов'язано з природним страхом людей, які хотіли б спонсорувати роботу партії, але бояться нинішнього режиму в Україні.

«Ми готові прийняти нормальну допомогу, яку нам готові надати чесні люди. Природно, у партії є фінансові труднощі. Чому? Тому що люди, які готові б спонсорувати роботу партії, вони бояться, - пояснив Г.Арутюнов. - Сьогоднішня чинна влада ламає через коліно, порушує кримінальні справи і розвалює бізнес… Люди просто залякані, і це триває вже два роки з гаком».

Народний депутат повідомив, що сьогодні у Донецької партійної організації «Батьківщини» «є два спонсори – це бізнесмени середньої руки, які наче останні з могікан, збереглися чудом». При цьому Г.Арутюнов додав: «Природно, я під страхом тортур не назву ці прізвища, навіть не питайте».

Він пояснив, що «є сьогодні два струмочки наймінімальнішого фінансування, і вони вірять у завтрашній день, вони вірять у демократію, яку пропагуємо і захищаємо і ми, і наші колеги, тому прагнуть допомогти партії».

Г.Арутюнов підкреслив, що ці бізнесмени, які сьогодні фінансують «Батьківщину», просто «розуміють, що їм жити у цій країні, ростити дітей, які слідом за ними теж мають жити у цій країні, а не в Італії, не в Чехії, а в Україні».