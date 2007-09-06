Янукович: позиція Гриценка у 99 випадках не збігається з позицією уряду

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає заяви міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА щодо звільнення віце-прем’єр-міністра, генерала армії Олександра КУЗЬМУКА з лав Збройних Сил України політичними. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Калуші, відповідаючи на запитання журналістів про його позицію щодо звільнення О.КУЗЬМУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «міністр ГРИЦЕНКО завжди має свою окрему позицію. У 99 випадках ця позиція не збігається з позицією уряду, це стиль його роботи. Ми добре це знаємо. Зараз такий політичний складний час, тому не будемо реагувати на закиди міністра, який зараз практично у відпустці. Це його політичний крок».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, О.КУЗЬМУК «це патріот України, має великий досвід в армії і величезну підтримку як у Збройних силах, так і серед населення». «З’ясовувати стосунки через засоби масової інформації є ознакою популізму, яка притаманна цілому помаранчевому табору», - наголосив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, міністр оборони А.ГРИЦЕНКО заявив, що пропонуватиме Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ звільнити віце-прем’єр-міністра України, генерала армії Олександра КУЗЬМУКА з лав Збройних Сил України.

Він підкреслив, що О.КУЗЬМУК, залишаючись генералом ЗСУ, разом з політичною силою, до якої він входить, виступає за позбавлення Президента повноважень Верховного Головнокомандуючого, ставить під сумнів виконання рішень глави держави і голосує за такі рішення уряду, які суперечать рішенням Президента.

«Я вважаю, що було б чесно подати рапорт про звільнення з лав ЗСУ, і далі діяти як політик. Якщо генерал продовжує служити у лавах ЗС, то він повинен виконувати рішення Верховного Головнокомандувача», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

«Людина, яка не виконує або приймає рішення, які суперечать рішенням Верховного Головнокомандуючого, не може бути генералом – на двох стільцях сидіти не можна», - переконаний А.ГРИЦЕНКО, додавши, що окремі рішення і пропозиції, які вносяться О.КУЗЬМУКОМ, не сумісні з принципами офіцерської етики.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО наголосив, що О.КУЗЬМУК призначений на посаду віце-прем’єра незаконно, оскільки є військовослужбовцем. Він також зазначив, що ні на момент призначення, ні до нинішнього часу посада віце-прем’єр-міністра України не визначена Президентом.