Яценюк: сьогоднішнім рішенням КС влада запустила процес фальсифікації виборів
Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк заявляє, що своїм сьогоднішнім рішенням Конституційний Суд за вказівкою влади змінив виборчий закон, який був ухвалений через складний діалог парламентською більшістю та опозицією.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.
«Партія регіонів усвідомлює, що за цим законом вона програє вибори в жовтні. Тому вона розпочала масштабну фальсифікацію виборів через рішення КС, яке дозволяє Партії регіонів отримати додаткові мандати у підконтрольних їй округах», - зазначив А.Яценюк.
За його словами, своїм рішенням КС скасував створення дільниць за кордоном, які були прикріплені до міста Києва, і створює три додаткових округи в регіонах, підконтрольних Партії регіонів. «Влада розуміє, що кияни їх не підтримають, тому сподівається отримати додаткові мандати в регіонах, де зможе сфальсифікувати вибори», - заявив А.Яценюк, підкресливши, що виборчий процес фактично розпочався, і представники ПР вкотре вирішили змінити правила гри «під себе».
Він заявив, що парламент повинен прийняти рішення щодо незмінності процедури визначення одномандатних округів та неможливості внесення змін до закону про вибори в цілому.
«Об’єднана опозиція виграє вибори, не зважаючи на махінації Конституційного суду, судді якого мають понести відповідальність як за сьогоднішнє рішення, так і за незаконну зміну Конституції України», - наголосив А.Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, Конституційний Суд України за результатами розгляду подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів, оприлюднив рішення, яким визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».
Мотивуючи своє рішення, КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.
При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.