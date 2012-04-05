Яценюк: сьогоднішнім рішенням КС влада запустила процес фальсифікації виборів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Партія регіонів усвідомлює, що за цим законом вона програє вибори в жовтні. Тому вона розпочала масштабну фальсифікацію виборів через рішення КС, яке дозволяє Партії регіонів отримати додаткові мандати у підконтрольних їй округах», - зазначив А.Яценюк.

За його словами, своїм рішенням КС скасував створення дільниць за кордоном, які були прикріплені до міста Києва, і створює три додаткових округи в регіонах, підконтрольних Партії регіонів. «Влада розуміє, що кияни їх не підтримають, тому сподівається отримати додаткові мандати в регіонах, де зможе сфальсифікувати вибори», - заявив А.Яценюк, підкресливши, що виборчий процес фактично розпочався, і представники ПР вкотре вирішили змінити правила гри «під себе».

Він заявив, що парламент повинен прийняти рішення щодо незмінності процедури визначення одномандатних округів та неможливості внесення змін до закону про вибори в цілому.

«Об’єднана опозиція виграє вибори, не зважаючи на махінації Конституційного суду, судді якого мають понести відповідальність як за сьогоднішнє рішення, так і за незаконну зміну Конституції України», - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, Конституційний Суд України за результатами розгляду подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів, оприлюднив рішення, яким визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».

Мотивуючи своє рішення, КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.