Редакція кримського тижневика звільняється у повному складі

"З роботи пішли всі 12 членів колективу: головний редактор, його заступник, кореспонденти, дизайнер, верстальники, коректори і редактор сайту", - зазначається у заяві колективу, яку передано УНІАН.

Журналісти стверджують, що перебої з виплатою зарплати розпочалися з грудня 2011 року. "Так, грудневу ми одержали тільки наприкінці січня. На даний час заборгованість становить два місяці, не виплачено лютневу і березневу зарплати", - сказано в заяві.

За інформацією її авторів, керівництво юридичної особи - "Видавничий дім "Гуру" - і засновники видання - лідери кримської організації "Батьківщини" Андрій Сенченко і Людмила Денісова - не пояснюють колективу причини того, що відбувається.

Працівники написали заяву 2 квітня, зажадавши розірвати трудові договори, звільнити їх з 5 квітня без двотижневого відпрацювання "на підставі невиконання зобов`язань роботодавцем" і віддати трудові книжки.

Журналісти стверджують, що директор "Видавничого дому "Гуру" Людмила Журавльова відмовилася візувати заяви, тому їх повторно подали 4 квітня поштою. "У колективі заявляють, що, незважаючи на позицію менеджменту, вони звільнені з сьогоднішнього дня, тобто, з 5 квітня, згідно з поданими заявами", - зазначається в повідомленні тижневика "События".

Співробітники редакції мають намір також подати заяви до прокуратури і контролюючих органів.

У коментарі журналістам Л.Денісова і А.Сенченко назвали дії журналістів саботажем і "підступами" політичних конкурентів.

Засновники видання говорять також, що борг із зарплати становить не два місяці, а кілька тижнів.

Дії журналістів тижневика "События" Л.Денісова і А.Сенченко пов`язують з виборами, що наближаються.

Кримський суспільно-політичний тижневик "События" виходить з грудня 2005 року по п`ятницях.