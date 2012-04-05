У Яценюка заявляють, що влада намагається зірвати об’єднання опозиції

Перевірка Генпрокуратурою діяльності першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова на посаді голови СБУ – це спроба зірвати процес об’єднання опозиційних сил.

Про це йдеться у заяві «Фронту змін», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Публічні заяви представника ГПУ є нічим іншим, як погрозами на адресу одного з лідерів опозиції. Це відбувається саме зараз, коли опозиційні сили на шляху до об’єднання підійшли до предметного обговорення його формату», - підкреслюється в заяві.

На переконання «Фронту змін», влада «злякалася і пішла за зрозумілим для неї сценарієм – відкриття надуманих справ проти опозиції, погрози та залякування».

Водночас «Фронт змін» зробить усе, аби захистити соратників по опозиції і не дозволити владі зірвати процес об’єднання опозиційних сил, запевнили в партії.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в ГПУ заявили про проведення перевірки з приводу достовірності звинувачень на адресу першого заступника лідера партії «Батьківщина» О.Турчинова в незаконному виділенні квартир у період, коли він обіймав посаду голови СБУ.

«Правоохоронні органи проводять перевірку за заявою ветеранів спецназу про притягнення Турчинова до кримінальної відповідальності за підкуп журналістів», - сказав начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись.

«Заявники стверджують, що О.Турчинов, обіймаючи посаду глави СБУ, незаконно виділяв квартири догідливим журналістам», - додав він.