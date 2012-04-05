На Банковій божаться, що восьминоги не потраплять на стіл Януковича

Про це йдеться у відповіді керівника Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Дмитра Іванеска на запит "Української правди».

"Закуплені ДП "Гарант-сервіс" делікатесні вироби і дорогі напої (лобстери, восьминоги, креветки, краби, шампанське "Вдова Кліко" та інші вироби) не потраплять на стіл глави держави чи інших державних службовців. Вони будуть використані для обслуговування іноземних посольств та інших замовників послуг ДП "Гарант-сервіс" на умовах оплати", - йдеться у повідомленні.

Д.Іванеско підкреслив, що ДП "Гарант-сервіс" є "самостійним господарюючим суб’єктом" і здійснює комерційну діяльність, яка "визначається економічною доцільністю і попитом замовників".

"Делікатесні продукти закуповуються у визначених попитом з боку замовників обсягах", - заявив він.

Посилаючись на інформацію ДУС, Д.Іванеско додав, що найбільшим споживачем послуг "Гарант-сервісу" є розташовані в Києві посольства іноземних держав та офіси міжнародних організацій, інші юридичні та приватні особи і громадяни.

"Вони щороку замовляють банкети та прийоми на честь національних свят та з інших приводів. Вибір на користь ДП з боку іноземних посольств та інших замовників обумовлений комплексом факторів, основні з яких – висока безпека харчування, відповідність послуг вимогам міжнародного протоколу, досвід у проведенні заходів на найвищому державному і міжнародному рівні, тощо", - сказано у відповіді.

Також повідомляється, що під час замовлення обслуговування дипломатичних прийомів замовник визначає меню. «Для задоволення потреб замовників ДП "Гарант-сервіс" здійснило закупівлю вказаних Вами продуктів і напоїв. Вони будуть використані для обслуговування заходів за рахунок замовників", - додав Д.Іванеско.

Він також зазначив, що у 2011 році в результаті здійснення комерційної діяльності ДП "Гарант-сервіс" перерахувало до бюджету податки в сумі 5,1 млн грн.

Як повідомлялося, згідно з "Вісником державних закупівель", ДП "Гарант-сервіс" замовило постачання харчових продуктів на 9,16 млн грн.

Продукти придбано для їдалень ДУС по вул. Банкова, 11, та вул. Шовковична, 1. Придбано рибну продукцію, в тому числі живих лобстерів по 340 грн/кг, осетрову ікру по 900 грн за 113-грамову баночку, живих устриць, кликача по 480 грн/кг тощо. Серед придбаних вин є шампанське "Вдова Кліко" по 618 грн за пляшку.

Серед м’ясної продукції замовлено бараняче каре по 540 грн/кг., качину печінку по 465 грн/кг.