Госпіталізовано активіста УНА, який тримав голодовку в Дніпропетровську

Сьогодні до міської лікарні №16 госпіталізовано активіста партії Українська національна асамблея Ігоря ПРЯДКА, який 24 травня прикував себе наручниками до дверей Дніпропетровської міськради та оголосив голодовку, протестуючи проти рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної в обласному центрі.

Як повідомив УНІАН представник міської організації УНА, 23-річного І.ПРЯДКА від міськради забрала карета “швидкої допомоги” після того, як голодуючий втратив свідомість.

Водночас перед Дніпропетровською міськрадою продовжується акція протесту проти зазначеного рішення депутатів – на площі встановлено 12 наметів, в тому числі агітаційних, з символікою Блоку Юлії Тимошенко, Української консервативної партії та УНА. Над наметами майорять партійні прапори та гасло “Вимагаємо скасувати антиконституційне рішення міської ради!”.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня депутатська більшість Дніпропетровської міської ради 77 голосами “за” прийняла рішення про надання російській мові статусу регіональної на території міста.