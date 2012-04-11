Депутати заради проекту КПК змістили обід

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначив голова Верховної Ради Володимир Литвин, спочатку на засіданні півгодини буде виділено для виступів народних депутатів, а потім ВР продовжить розгляд проекту КПК у другому читанні.

В.Литвин також зазначив, що сьогодні парламенту необхідно ухвалити остаточно проект постанови щодо реалізації рекомендацій ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, вчора ВР до 23.30 розглядала в другому читанні проект КПК. Було розглянула лише 47 із 614 його статей.

Проект постанови «Про План заходів щодо реалізації положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи «Заявка України на вступ до Ради Європи» та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» (№10078)» Верховна Рада прийняла за основу 21 березня.