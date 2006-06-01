Андрій Шевченко підписав контракт з ”Челсі”

Футболіст збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО підписав контракт з лондонським "Челсі". Контракт розрахований на чотири роки. Про це повідомив пізно ввечері в середу офіційний сайт чемпіонів Англії, передає NEWSru.

Сам А.ШЕВЧЕНКО заявив, що перехід у "Челсі" - це виклик для нього. "Я думаю, що зараз найвдаліший час, аби приєднатися до лондонців. І я дуже радий, що керівництво "Челсі" улагодило всі питання про трансфер до початку чемпіонату світу в Німеччині", - цитує "Спорт-Экспресс" слова тепер уже колишнього форварда італійського "Мілана".

Раніше, в середу, повідомлялося, що 29-річний український нападаючий вилетів у британську столицю для обговорення подробиць контракту з лондонським "Челсі". Згідно з повідомленням сайту "аристократів", А.ШЕВЧЕНКО в середу пройшов медичне обстеження і погодив усі особисті питання, пов`язані з переходом у лондонський клуб.

Після підписання контракту форвард збірної України приєднається до своєї національної збірної, яка завершує підготовку до чемпіонату світу з футболу, який стартує 9 червня в Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, минулої п`ятниці А.ШЕВЧЕНКО підтвердив, що залишає італійську команду і вирушає до Лондона. 29-річний український форвард повідомив про це після зустрічі з віце-президентом "Мілана" Адріано ГАЛЛІАНІ. "Я йду за сімейними обставинами, - сказав А.ШЕВЧЕНКО після розмови. - Це не проблема поганих взаємин чи грошей".

А.ШЕВЧЕНКО одружений на американці, і вони хочуть, щоб їхній син Джордан мав нагоду як слід вивчити англійську. "Я не розмовляю англійською, моя дружина не знає української, - сказав Шевченко. - Наша єдина спільна мова - італійська. Англійська мова - це єдина можливість донести до наших дітей нашу любов до них".