Дочка Ющенка їде в Донецьк роздавати безплатне морозиво
10:00, 01 червня 2006Політика
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Її допоможе гендиректор "Укрзалізниці"
У четвер у Донецьк приїде дочка президента Віталіна Ющенко.
Про це повідомляє "Остров" з посиланням на достовірні джерела.
За їх інформацією, дочка президента візьме участь в урочистостях, присвячених відкриттю сезону на дитячій залізниці з нагоди міжнародного дня захисту дітей.
В урочистостях разом з дочкою президента також візьме участь гендиректор "Укрзалізниці" Василь Гладкіх і начальник Донецької залізниці Микола Луханін.
На святкуванні дітям будуть безкоштовно роздавати морозиво і пригощати напоями.
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