Дочка Ющенка їде в Донецьк роздавати безплатне морозиво

У четвер у Донецьк приїде дочка президента Віталіна Ющенко.

Про це повідомляє "Остров" з посиланням на достовірні джерела.

За їх інформацією, дочка президента візьме участь в урочистостях, присвячених відкриттю сезону на дитячій залізниці з нагоди міжнародного дня захисту дітей.

В урочистостях разом з дочкою президента також візьме участь гендиректор "Укрзалізниці" Василь Гладкіх і начальник Донецької залізниці Микола Луханін.

На святкуванні дітям будуть безкоштовно роздавати морозиво і пригощати напоями.