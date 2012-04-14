Садиба Мурашка досі в центрі скандалу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

«Я обурений тим, що Київрада виступає на стороні так званого інвестора. Адже через те, що інвестор досі володіє землею, на якій розташовані повернуті в судовому порядку будівлі-пам’ятки як такі, що були незаконно надані свого часу цим компаніям, громада позбавлена можливості реставрувати і ремонтувати ці пам’ятки. А затримка з ремонтом хоча б на кілька місяців призведе до остаточного руйнування цих історичних об’єктів”, - підкреслив О.Бригинець.

На його переконання, Київрада в зазначеній ситуації повинна якомога швидше програти цю справу і повернути землі громаді.

Депутат нагадав, що рішенням суду будинки на вул. Малій Житомирській, 12-а, 12- б та 14, 14-а, 14-б (Садиба Мурашка), що знаходяться в охоронній зоні ансамблю споруд Софійського собору та є пам’ятками культурної спадщини, повернуто до муніципальної власності, але землі під ними належать компаніям, які донедавна володіли згаданими будинками: ТОВ «Пантеон-Інвест» і ТОВ «Вестінга». Більше того, суд першої інстанції щодо землі прийняв рішення на користь руйнівників. За словами депутата, київська влада фактично подарувала забудовнику майже 0,5 га землі в кількох кроках від Майдану Незалежності, продавши її за не надто високу ціну – 14 млн. грн.

«Зазначені власники земельних ділянок повинні не тільки повернути землі громаді, а й навіть не розраховувати на повернення грошей. Ці кошти мають бути витрачені на реставрацію пам’яток, які перебувають в жахливому стані саме з вини цих компаній. Сподіваюсь, що після повернення землі, згадані гроші київська влада зможе використати хоча б для часткового відновлення будинків-пам’яток», - висловив сподівання О.Бригинець.

Він також поінформував, що засідання Апеляційного господарського суду у справі щодо відведення земельних ділянок під будинками, що киянам відомі як Садиба Мурашка, на вул. Малій Житомирській, 12-а, 12- б та 14, 14-а, 14-б, перенесено на 10 травня 2012 року у зв’язку з неявкою відповідачів – компаній, що володіють землею під згаданими будівлями. На думку голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, це затягування часу.

О.Бригинець заявив, що вимагатиме притягнути керівників компаній до кримінальної відповідальності за ст. 298 Кримінального кодексу України щодо умисного знищення, руйнування або пошкодження пам′яток - об′єктів культурної спадщини.