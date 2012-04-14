Кому з народних депутатів відпустили гріхи

Як готувалися до Великодня політики, чи дотримувалися вони посту і чи сповідалися? Це з’ясовувала Gazeta.ua.

Андрій Парубій із НУ-НС каже, що постував (у парламентській їдальні їв переважно рибу і рис), не відвідував розважальних заходів і ходив до церкви. Про свої гріхи говорити відмовився: каже, це справа духівника:

«Про свої гріхи публічно не можна говорити, бо це розмова з духовником. Я вважаю, що гріхів маю не багато.

Останній раз політик сповідався минулого року напередодні Великодня.

Олег Ляшко (Радикальна партія) на Великдень збирається встигнути в кілька церков:

Ми готуємось зараз до свята, дружина яйця фарбує, паски печемо, щоб завтра всім разом піти до церкви і посвятити. Плануємо на всеношну піти. Причому не в одну церкву, ми хочемо в кілька церков піти: і у Володимирський собор, і у Києво-Печерську Лавру, і Андріївську церкву на Подолі. Тобто у нас програма широка. Нас запрошують настоятелі цих церков. Ми намагаємось нікому не відмовити.

Ляшко каже, що давно не сповідався, але зараз думає над цим: мовляв, прийшов час.

Комуніст Олександр Голуб попри свою партійну приналежність Паску святкувати збирається:

Паску я святкуватиму. Не постився, бо ритм мого життя такий,що витримати піст мені важко. Ну і, крім того, батюшка, з яким я спілкуюсь, вважає, що набагато важливіше те, що у тебе в голові, а не те, що в животі. У церкву час від часу ходжу: в Українську православну (МП).

Олег Зарубінський (Народна партія) про піст каже наступне:

«Я святкую Великдень, але не постував. Чому? Дуже добре сказав Володимир Сабодан (голова УПЦ МП): "У піст головне не їсти одне одного".От я й не їм нікого, намагаюсь нікому не робити зла і, думаю, це важливіше»

Нардеп зазначив, що на сповіді не буває, бо не вважає за потрібне сповідатись посередникам. «Я Біблію й сам знаю набагато краще ніж усі ці люди і точно знаю, що про посередників у ній нічого не сказано. Йду, зазвичай, до тої церкви, до якої йду - у мене немає преференцій», - зазначив Зарубінський.

Регіонал Вадим Колесніченко відповів коротко:

Які питання? Чи святкую я Паску? Ні, я працюю.