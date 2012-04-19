Добкін відкидає можливість фальсифікації підпису Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Добкін сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання з приводу заяви А.Авакова про фальсифікацію його підпису на земельному акті, який став причиною порушення кримінальної справи проти нього.

М.Добкін наголосив, що всі документи попередньо проходять тривалу й ретельну процедуру узгоджень, перш ніж вони потрапляють на підпис до голови облдержадміністрації. Він заявив, що з огляду на це, практично неможливо сфальсифікувати підпис керівника області - в іншому випадку для фабрикації необхідно попередньо підробити підписи ще дуже багатьох посадовців різних рівнів і ланок.

«Жоден документ не потрапляє на стіл керівника області, поки не пройде величезну кількість погоджень, і не буде зібрано підписів практично всіх відповідальних чиновників», - сказав М.Добкін.

Коли йдеться про земельні питання, зазначив він, «то там має стояти підпис як мінімум трьох заступників губернатора, розробників, представників державного земельного управління. На підставі цього видається розпорядження, де стоїть перший підпис посадовця, а потім на підставі цього розпорядження, яке офіційно зареєстроване, оформляється земельний акт, який має номер суворої звітності. Цьому передує ще одна процедура, в якій бере участь певна кількість людей».

У випадку ж, коли хтось захоче сфальсифікувати один земельний акт, пояснив М.Добкін, «необхідно підробити величезну кількість підписів, знайти десь бланк, аби вписати туди назву фірми, яка реально отримала цю землю, і потім уже підробити підпис губернатора».

Крім того, М.Добкін наголосив, що всі державні акти на землю мають підлягати обов'язковому підписанню головою облдержадміністрації.