Власенко підозрює, що сьогодні «народиться другий Кірєєв»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля приміщення Харківського обласного апеляційного суду заявив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Захист не зацікавлений сьогодні у відтермінуванні справи», - сказав Ю.Власенко, коментуючи можливість перенесення попереднього засідання суду у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.

За його словами, з огляду на те, як суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв розглядав «газову справу», плани захисту Ю.Тимошенко можуть бути порушені.

«Якщо сьогодні народиться другий Кірєєв, то вони не зважатимуть на наші плани», - сказав С.Власенко.