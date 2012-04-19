Власенко заявляє, що в залі суду встановили тапчан для Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під час перерви у засіданні Київського райсуду Харкова повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Ми зняли місце для обвинувачуваних – там стоїть тапчан, широкий лежачий топчан, і там стоїть дерев’яна лавка зі спинкою. Тобто, вони готують притягти Тимошенко у суд і покласти її лежачи», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що загальною практикою не передбачена наявність тапчана у місцях, відведених для обвинувачуваних у залі суду.