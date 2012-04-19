Власенко заявляє, що в залі суду встановили тапчан для Тимошенко
11:53, 19 квітня 2012Політика
1914 0
У залі судових засідань, де відбувається розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації ЄЕСУ, встановили тапчан для екс-прем’єра.
|Сергій Власенко зняв місце для обвинувачених
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під час перерви у засіданні Київського райсуду Харкова повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.
«Ми зняли місце для обвинувачуваних – там стоїть тапчан, широкий лежачий топчан, і там стоїть дерев’яна лавка зі спинкою. Тобто, вони готують притягти Тимошенко у суд і покласти її лежачи», - сказав С.Власенко.
Він наголосив, що загальною практикою не передбачена наявність тапчана у місцях, відведених для обвинувачуваних у залі суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter