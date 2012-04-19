Суд відхилив клопотання Власенка про відвід прокурору Лобачу

Київський районний суд Харкова відхилив клопотання захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко про відвід прокурору Віктору Лобачу, який підтримує державне обвинувачення у справі проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив у ході попереднього засідання суду головуючий суддя Костянтин Садовський.

Він зазначив, що доводи захисту «не є достатньою мірою обґрунтованими».

«Постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає», - сказав К.Садовський.

Засідання суду триває.

Як повідомляв УНІАН, на початку засідання захисник Сергій Власенко заявив відвідпрокурору В.Лобачу. Своє клопотання він заявив після доповіді В.Лобача, який звинуватив Ю.Тимошенко «в ошукуванні та обкраданні українського народу».

На думку С.Власенка, дії прокурорів упереджені та політично вмотивовані. Зокрема, на його думку, прокурор В.Лобач «виголошує політичні лозунги», тому не може встановити об’єктивну істину у цій справі.