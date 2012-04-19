Джерело: Тимошенко і Яценюк домовилися

За інформацією "Української правди", Юлія Тимошенко підписала декларацію про спільну участь у виборах з Арсенієм Яценюком - як у мажоритарних округах, так і за єдиним списком.

Тимошенко нібито передала текст зі своїм автографом через адвоката Сергія Власенка. Заява має бути оголошена наступного понеділка, 23 квітня.

Джерела видання стверджують, що Тимошенко та Яценюк домовилися сформувати єдиний список для виборів за пропорційною системою на базі партії "Батьківщина", а після виборів - спільну фракцію в новій Верховній Раді. Фактично список очолить Арсеній Яценюк.