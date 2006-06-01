Олександр Зінченко відзначив День Кульбаби (фото)

У київському ресторані «Тампопо» відсвяткували «Всесвітній дня Кульбаби». Ця скромна польова квітка була оспівана у віршах і втілена в картинах. У заході взяли участь співак Гарік Крічевській, кінорежисер Оксана Байрак, телеведущая Маша Ефросиніна, колишній політик Олександр Зінченко з дружиною Іриною і багато інших. Пара Зінченко старанно вимальовувала кульбабу, що лежить на келиху з червоним вином на фоні міста. Олександр писав, Ірина йому асистувала йому. Вийшла мила картинка. Хтось з присутніх запропонував назвати роботу «Кульбаба на пенсії». Детальніше про святкування «Всесвітнього дня кульбаби» читайте сьогодні на нашому сайті.