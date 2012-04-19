Посол США про суд над Тимошенко: Це продовження переслідування опозиції
20:31, 19 квітня 2012Політика
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Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джон Теффт розцінює новий судовий процес над Юлією Тимошенко як продовження вибіркового переслідування політичних опонентів.
Джон Теффт озвучив позицію США щодо нового суду на Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.Теффт заявив сьогодні, відповідаючи на запитання одного із студентів Києво-Могилянської академії після своєї лекції на тему: "Встановлення верховенства права в Україні: розбудова модерного суспільства".
"Це продовження вибіркового переслідування опозиції. Це те, що заявляв уряд США. Остання подібна заява була зроблена минулого тижня стосовно вироку пану Іващенку", - сказав Дж.Теффт.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у Харкові розпочався судовий процес проти Ю.Тимошенко з розгляду кримінальної справи щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".
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