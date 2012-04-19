Посол США про суд над Тимошенко: Це продовження переслідування опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.Теффт заявив сьогодні, відповідаючи на запитання одного із студентів Києво-Могилянської академії після своєї лекції на тему: "Встановлення верховенства права в Україні: розбудова модерного суспільства".

"Це продовження вибіркового переслідування опозиції. Це те, що заявляв уряд США. Остання подібна заява була зроблена минулого тижня стосовно вироку пану Іващенку", - сказав Дж.Теффт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у Харкові розпочався судовий процес проти Ю.Тимошенко з розгляду кримінальної справи щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".