Луценко не вірить, що Засуха вернувся

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО має сумнів, що колишній голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ЗАСУХА повернувся до України, і хоче знову запросити його для надання свідчень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Радомишлі Житомирської області.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він сумнівається в інформації про повернення А.ЗАСУХИ, яку розповсюдила через ЗМІ його дружина Тетяна ЗАСУХА. «Це лише інформація, бо вірити дружині, тим більше ЗАСУСІ, у мене немає багатьох підстав», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що «наприклад, прикордонники не підтверджують цю інформацію».

Проте, за словами міністра, найближчими днями працівник міліції прийде до «нещасного будиночка на декілька гектарів пана ЗАСУХИ і спробує вручити йому повістку. У нас є достатньо епізодів, аби просити пана ЗАСУХУ дати по ним покази». Втім, Ю.ЛУЦЕНКО відмовився уточняти, про які саме епізоди йде мова, втім, він зазначив, що, «очевидно, для нього (А.ЗАСУХИ - УНІАН) це стане певним сюрпризом».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що винятково від самого А.ЗАСУХИ, якщо той дійсно повернувся в Україну, залежить, чи співпрацюватиме він зі слідством, чи відмовлятиметься це робити. “Якщо прийде як законослухняний чоловік, гелікоптери будуть відпочивати (Нагадаємо, що одного разу для того, щоб вручити повістку А.ЗАСУСІ, МВС застосовувало гелікоптер та залучило бійців спецназу – УНІАН), якщо ні - будемо добувати всіма законними методами, які дані нам державою», - сказав глава МВС.

На запитання, чи відслідковує МВС пересування А.ЗАСУХИ, Ю.ЛУЦЕНКО відповів, «Ми ніколи не відслідковуємо навіть тих, якими ми цікавимось. Ми не живемо в поліцейській державі».

Крім того, він зазначив, що, на його думку, Генеральна прокуратура вчинила неправильно, закривши кримінальну справу стосовно А.ЗАСУХИ. «Вважаю, що Генпрокуратура, яка днями закрила справу, вчинила неправильно, адже суд зняв звинувачення з пана ЗАСУХИ, базуючись на тому, що на той момент він був недоторканний як депутат обласної ради. Сьогодні, у зв’язку із зміною обстановки, з новими обставинами, ми будемо знову просити прокуратуру порушити кримінальну справу: у нас є обґрунтовані підозри, що пан ЗАСУХА причетний до скоєння злочинів», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО .

При цьому міністр зазначив, що процесуальний статус А.ЗАСУХИ має визначити слідство прокуратури. «В будь-якому разі, - наголосив ЛУЦЕНКО, - ми будемо всіма можливими методами запрошувати ЗАСУХУ для дачі показань».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня народний депутат Тетяна ЗАСУХА повідомила, що 24 травня Інтерпол зняв із міжнародного розшуку її чоловіка А.ЗАСУХУ.

Водночас 26 травня міністр внутрішніх справ України спростував це повідомлення, заявивши, що А.ЗАСУХА перебуває за межами України і не знятий з розшуку Інтерполом.

30 травня Т.ЗАСУХА повідомила, що її чоловік повернувся в Україну: “зараз він знаходиться вдома, відпочиває, зустрічається з мамою і друзями".

Вчора, 31 травня, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що кримінальну справу проти колишнього губернатора Київщини А.ЗАСУХИ закрито на підставі рішення Апеляційного суду.

Водночас також заявив, що стосовно А.ЗАСУХИ в Генпрокуратурі знаходиться у провадженні 4 фактові справи.

Екс-губернатору Київської області А.ЗАСУСІ інкримінувалося скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) і ч. 2 ст. 366 (службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

15 липня Головне управління МВС в Київській області офіційно оголосило його в розшук. За даними МВС, А.ЗАСУХА переховувався в Росії.