Активістка від інвалідів створює «Комітет боротьби» з Тимошенко
У Харкові противники екс-прем’єра Юлії Тимошенко планують створити Комітет боротьби за справедливість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на мітингу перед приміщенням Апеляційного суду Харківської області, де проходитумуть засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ, директор міської громадської організації інвалідів «Креавіта» Олена Шингарьова.
«Певні політичні сили в Україні намагаються перетворити Харків на політичний балаган. Але ми, харків'яни, не допустимо цього. Місто Харків завжди було передовим, і я хочу сьогодні заявити про нову харківську ініціативу - харків'яни з активною громадською позицією створюють Комітет боротьби за справедливість», - сказала О.Шингарьова.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові на площі Руднєва поблизу Апеляційного суду Харківської області другий день поспіль тривають мітинги прихильників і противників Ю.Тимошенко.
У приміщенні Апеляційного суду Київський райсуд Харкова 19 квітня розпочав розгляд справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».