Активістка від інвалідів створює «Комітет боротьби» з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на мітингу перед приміщенням Апеляційного суду Харківської області, де проходитумуть засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ, директор міської громадської організації інвалідів «Креавіта» Олена Шингарьова.

«Певні політичні сили в Україні намагаються перетворити Харків на політичний балаган. Але ми, харків'яни, не допустимо цього. Місто Харків завжди було передовим, і я хочу сьогодні заявити про нову харківську ініціативу - харків'яни з активною громадською позицією створюють Комітет боротьби за справедливість», - сказала О.Шингарьова.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на площі Руднєва поблизу Апеляційного суду Харківської області другий день поспіль тривають мітинги прихильників і противників Ю.Тимошенко.

У приміщенні Апеляційного суду Київський райсуд Харкова 19 квітня розпочав розгляд справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».