Азаров: оскільки він мій син, я ось відповідаю на ці запитання

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що його син винаймав житло у Відні, коли там працював.

Про цевінзаявиввп'ятницюввечерівпрограмі«Великаполітика зЄвгеномКисельовим»,відповідаючиназапитанняпро місцепроживаннясвогосина.



"Найважливіше питання", -сказавМ.Азаровзісміхом.



"Ну, мійсинсправдіпрацювавдипломатом, іпотімживпевний час уВідні, і справдівинаймавтамквартиру.Цесправдітак.Васзадовольнила відповідь?"- сказавМ.Азаров.



Відповідаючиназапитання, скількироків йогосинові,главаурядузауважив:"Можнаб уже йне питатипро могосина, йому41рік, цесамостійний чоловік, який має правовизначатисвоюдолюсам, напевно.Але оскількивін мійсин,яосьвідповідаюнаці запитання".

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