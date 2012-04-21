Азаров: оскільки він мій син, я ось відповідаю на ці запитання
00:56, 21 квітня 2012Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що його син винаймав житло у Відні, коли там працював.
Будинок в елітному районі столиці Австрії, де, за даними ЗМІ, жив (винаймає або володіє) син прем`єр-міністра Олексій
Про цевінзаявиввп'ятницюввечерівпрограмі«Великаполітика зЄвгеномКисельовим»,відповідаючиназапитанняпро місцепроживаннясвогосина.
"Найважливіше питання", -сказавМ.Азаровзісміхом.
"Ну, мійсинсправдіпрацювавдипломатом, іпотімживпевний час уВідні, і справдівинаймавтамквартиру.Цесправдітак.Васзадовольнила відповідь?"- сказавМ.Азаров.
Відповідаючиназапитання, скількироків йогосинові,главаурядузауважив:"Можнаб уже йне питатипро могосина, йому41рік, цесамостійний чоловік, який має правовизначатисвоюдолюсам, напевно.Але оскількивін мійсин,яосьвідповідаюнаці запитання".
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