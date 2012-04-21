Тимошенко перевезли до лікарні

Її перевезення була схоже на спецоперацію, повідомляє "Главное". За інформацією видання, о 18-й годині крізь ворота Качанівської колонії проїхали дві швидкі допомоги, мікроавтобус і чотири міліцейські машини, а ще кілька міліцейських машин чекали біля стін колонії

Приблизно в цей же час персоналу ЦКЛ була дана команда: додому не йти - залишатися на робочих місцях.

Разом з Тимошенко до лікарні привезли ще "якусь жінку". "Обидві не промовили жодного слова", - повідомив співрозмовник, додавши, що разом з ув'язненими було дуже багато супроводжуючих.

Після цього почалося оформлення паперів, частина супроводжуючих поїхала, частина сидить у лікарні.

Пізніше прес-служба Державної пенітенціарної служби повідомила, що "після ознайомлення з висновками німецьких лікарів Тимошенко висловила бажання розпочати лікування у клініці, яка була запропонована для початку її реабілітації у Харкові".

"Трохи згодом, Тимошенко зібрала усі необхідні їй речі і висловила готовність бути перевезеною до лікарні", - цитує повідомлення Українська правда.