Голова податкової заробив 699 тисяч (декларація)

Такі дані містяться в його декларації, опублікованій в газеті «Урядовий кур`єр», передає ZN.UA.

Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко задекларував 699 тисяч 459 грн доходів у 2011 році.

При цьому велику частину коштів він отримав завдяки відсоткам та дивідендам - 580,455 тис грн, водночас його заробітна плата (тоді ще як заступника голови податкової) за минулий рік склала 114, 260 тис. грн.

Згідно з декларацією, також у 2011-му році О.Клименко займався викладацькою, науковою та творчою діяльністю - дохід склав 4,156 тис грн, ще 588 грн глава ДПСУ отримав у вигляді інших доходів.

Члени його сім`ї (дружина, дочка і син) заробили у 2011 році 21 млн 352,838 тис грн, у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди склали 13,585 тис грн, дивіденди і відсотки - 20 млн 508,620 тис грн; страхові виплати, викупні суми та пенсійні виплати - 3082 грн; дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна - 367,541 тис грн; дохід від провадження підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності - 460 тис грн; дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 10 грн.

У власності, оренді або іншому праві користування сім`ї О.Клименка знаходиться житловий будинок у Донецьку площею 526,9 кв. м, квартира площею 129,2 кв. м.

Згідно з декларацією, О.Клименку не належать ніякі транспортні засоби, при цьому у власності, оренді або іншому праві користування його сім`ї знаходяться автомобілі Volkswagen Touareg 2011 випуску з об`ємом двигуна 2967 куб. см, Mercedes Benz S500L (4663 куб. см, 2011 року) і Toyota Camry (3456 куб. см, 2007 року).

На рахунках у банках та інших фінансових установах у глави податкової є 5 млн 292,876 тис, а у його родини - 3 млн 891,146 тис. грн.

Члени сім`ї О.Клименка володіють цінними паперами за номінальною вартістю на суму 1 млн 894,701 тис. грн.