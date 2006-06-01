Тимошенко таємно побувала в Москві?

Схоже, доля крісла українського прем`єр-міністра може вирішитися не в стінах Верховної Ради України, а в Москві. Російському Politua.Ru стало відомо, що Юля Тимошенко позавчера інкогніто побувала з робочим візитом в Москві.

Джерело в адміністрації президента РФ повідомило видання, що "Юлія Володимирівна зустрічалася з першим віце-прем`єром Дмитром Медвєдєвим". В той же час офіційних даних видання в своєму розпорядженні не має.

Цю інформацію не підтверджують ті, хто складає безпосереднє оточення Юлії Тимошенко в Києві, що цілком "тягне" на непряме підтвердження факту перебування Юлії Тимошенко в Москві і зустрічі з високопоставленим російським урядовцем.

Правда, ряд депутатів фракції БЮТ в цей день знаходилися в Москві і цілком могли забезпечувати організаційну і інтелектуальну сторону переговорів свого лідера. Чи була Юлія Володимирівна в Москві, можуть точно сказати лише представники українських митних органів і прикордонних структур.

При цьому видання припускає, що якщо Юлія Тимошенко була в Москві, то гіпотетично мета її візиту і переговорів (у цей доленосний для української влади час) була б лише одна: залучити офіційний Кремль у внутрішньоукраїнський переговорний політичний процес по обранню прем`єр-міністра України новою Верховною Радою.

Росія Politua.ru