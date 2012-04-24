Яценюк каже, що порозумнішав

У партій "Фронт змін" та "Батьківщина", які напередодні об’єдналися, залишились невирішені спірні питання, які стосуються висунення кандидатів в окремих мажоритарних округах.

Про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від фракції НУ-НС, лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк.

"Спірні питання завжди є, тому що ми демократи. Але ми вирішимо будь-які спірні питання, бо ми сильні і порозумнішали. Я переконаний в тому, що жодного спірного питання не залишиться", - підкреслив Яценюк.

Нардеп уточнив, що між його партією та політсилою Юлії Тимошенко існує кілька невирішених питань щодо окремих округів на території України.

"Але ми застосували дуже простий принцип. Кожна партія висуває найкращих. А для прийняття рішення, кого саме висуває об'єднана опозиція, ми проводимо соціологію. У кого найвищий рейтинг, той і йде (на вибори як єдиний кандидат)", - розтлумачив Яценюк.

Gazeta.uа