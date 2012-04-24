Німецькі урядовці відмовляються їхати на гру своєї збірної до Харкова

Німецькі урядовці відмовляються їхати на гру німецької збірної на Євро-2012, яка відбудеться в Харкові. Про це, як пише "Дзеркало тижня. Україна", повідомляють джерела Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними видання, жоден з членів уряду не збирається відвідувати цю гру на знак протесту проти утримання Юлії Тимошенко в Харківській колонії. Як відомо, у Харкові пройде матч між збірними ФРН і Голландії.

У той же час на гру Німеччини проти Португалії, яка пройде у Львові, зареєструвалось вже п’ять чиновників уряду Меркель.