Німецькі урядовці відмовляються їхати на гру своєї збірної до Харкова
10:30, 24 квітня 2012Політика
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Чиновники з уряду Ангели Меркель солідаризуються з екс-прем`єром, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії.
|Чиновники уряду Меркель вболіватимуть "вибірково"
Німецькі урядовці відмовляються їхати на гру німецької збірної на Євро-2012, яка відбудеться в Харкові. Про це, як пише "Дзеркало тижня. Україна", повідомляють джерела Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За даними видання, жоден з членів уряду не збирається відвідувати цю гру на знак протесту проти утримання Юлії Тимошенко в Харківській колонії. Як відомо, у Харкові пройде матч між збірними ФРН і Голландії.
У той же час на гру Німеччини проти Португалії, яка пройде у Львові, зареєструвалось вже п’ять чиновників уряду Меркель.
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