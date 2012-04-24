«Батьківщина» заявляє, що відео про підбори Тимошенко - фальшивка

Про це заявили у прес-службі партії «Батьківщина».

«Це змонтоване і сфальшоване відео, постановочні зйомки», - відзначили у «Батьківщині».

Там підкреслили, що підробка була розповсюджена через сайт, який належить радниці президента Януковича Ганні Герман.

«Якби влада насправді мала подібну відеозйомку з реальною Юлією Тимошенко ще 15 грудня минулого року – ніхто б не чекав 4 місяці, щоб її оприлюднити, в цьому немає сумніву», - йдеться в заяві.

«Сьогодні ж вкидання фальшивки відбулося лише для того, щоб відволікти увагу від жахливих фактів фізичного знущання, оприлюднених Юлією Тимошенко в листі з колонії», - наголосили в опозиції.