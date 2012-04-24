«Батьківщина» заявляє, що відео про підбори Тимошенко - фальшивка
17:22, 24 квітня 2012Політика
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Відео з камери спостереження, на якому, за твердженням влади, відзнята Юлія Тимошенко, є фальшивкою.
Відео нібито Тимошенко - відведення уваги від знущань над нею
Про це заявили у прес-службі партії «Батьківщина».
«Це змонтоване і сфальшоване відео, постановочні зйомки», - відзначили у «Батьківщині».
Там підкреслили, що підробка була розповсюджена через сайт, який належить радниці президента Януковича Ганні Герман.
«Якби влада насправді мала подібну відеозйомку з реальною Юлією Тимошенко ще 15 грудня минулого року – ніхто б не чекав 4 місяці, щоб її оприлюднити, в цьому немає сумніву», - йдеться в заяві.
«Сьогодні ж вкидання фальшивки відбулося лише для того, щоб відволікти увагу від жахливих фактів фізичного знущання, оприлюднених Юлією Тимошенко в листі з колонії», - наголосили в опозиції.
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