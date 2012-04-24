Єфремов пообіцяв не вибивати опозиціонерів із Ради вночі

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив в інтерв'ю журналістам.

«Цим питанням (йдеться про розблокування роботи ВР – УНІАН) ми точно не збираємося займатися, тому можете спати спокійно», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи планується розблокування на четвер, О.Єфремов відповів: «Давайте ще середу переживемо, а потім рішення прийматимемо рішення щодо четверга».

На запитання журналіста, чи буде більшість вдаватися до силового варіанту захоплення трибуни і президії ВР, О.Єфремов відповів: «Ми не вдаємося до силового варіанту розблокування парламенту, ми забезпечуватимемо роботу парламенту, а для цього знайдемо відповідний напрямок у роботі».