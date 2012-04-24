Єфремов пообіцяв не вибивати опозиціонерів із Ради вночі
20:24, 24 квітня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що парламентська більшість сьогодні вночі не вдаватиметься до спроб розблокувати роботу Верховної Ради.
Олександр Єфремов сказав, що всі можуть спати спокійно
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив в інтерв'ю журналістам.
«Цим питанням (йдеться про розблокування роботи ВР – УНІАН) ми точно не збираємося займатися, тому можете спати спокійно», - сказав він.
На уточнююче запитання, чи планується розблокування на четвер, О.Єфремов відповів: «Давайте ще середу переживемо, а потім рішення прийматимемо рішення щодо четверга».
На запитання журналіста, чи буде більшість вдаватися до силового варіанту захоплення трибуни і президії ВР, О.Єфремов відповів: «Ми не вдаємося до силового варіанту розблокування парламенту, ми забезпечуватимемо роботу парламенту, а для цього знайдемо відповідний напрямок у роботі».
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