Групі ДДТ зривають концерти в містах Росії
10:35, 25 квітня 2012Політика
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Група ДДТ звинуватила регіональну владу у скасуванні концертів, чиновники це спростовують.
|У Тюмені для ДДТ взагалі залу не знайшлося
"Адміністрація Кемеровської області скасувала наші концерти в своїх володіннях, хоча квитки в Кемерово і Юрзі фактично були розпродані. Мабуть, замало "патріотичної еротики" в нашій новій програмі ... У Тюмені для нас взагалі залу не знайшлося. В Омську якийсь місцевий міністр теж заборонив концертним залам провести наше "відчайдушне шоу", - йдеться в заяві на сайті групи.
У Тюмені чиновники запевнили агентство, що не можуть приймати рішення про скасування концертів, оскільки це не входить в їх компетенцію. Коментарів влади Кузбасу і Омської області РІА "Новости" поки не має.
Лідер ДДТ Юрій Шевчук останнім часом неодноразово брав участь в опозиційних акціях протесту, критикуючи владу.
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