Групі ДДТ зривають концерти в містах Росії

Група ДДТ заявила про скасування своїх концертів у ряді міст, звинувативши в цьому місцева владу. Про це повідомляє РІА "Новости".

"Адміністрація Кемеровської області скасувала наші концерти в своїх володіннях, хоча квитки в Кемерово і Юрзі фактично були розпродані. Мабуть, замало "патріотичної еротики" в нашій новій програмі ... У Тюмені для нас взагалі залу не знайшлося. В Омську якийсь місцевий міністр теж заборонив концертним залам провести наше "відчайдушне шоу", - йдеться в заяві на сайті групи.

У Тюмені чиновники запевнили агентство, що не можуть приймати рішення про скасування концертів, оскільки це не входить в їх компетенцію. Коментарів влади Кузбасу і Омської області РІА "Новости" поки не має.

Лідер ДДТ Юрій Шевчук останнім часом неодноразово брав участь в опозиційних акціях протесту, критикуючи владу.