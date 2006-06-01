Добкін вважає блефом розмови про проблеми української мови у Харкові

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН назвав блефом розмови про проблеми української мови у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, про це М.ДОБКІН сказав, коментуючи вчорашню ухвалу сесії міськради, яка відхилила протест прокурора Харкова на рішення попереднього складу міськради надати російській мові статус регіональної у Харкові.

“Я гадаю, що наявність 51 української школи в місті Харкові, можливість отримати вищу освіту лише українською, державною мовою має задовольнити невгамовні амбіції тих людей, котрі відстоюють у Харкові незрозуміло чиї інтереси”, - сказав М.ДОБКІН. За його словами, “Харків говорить російською мовою, і не ДОБКІН це вигадав, і не депутати. У 2002 році було консультативне опитування, 82% харків’ян, які прийшли на вибори, сказали, що вважають російську своєю рідною мовою і хочуть, щоб місцева влада спілкувалася на цій же мові з ними”, - сказав мер.

На думку М.ДОБКІНА, “ні про які порушення територіальної цілісності нашої країни не йдеться, а мова йде про невгамовне бажання купки націоналістів у Харкові зробити по-своєму”. Він зазначив, що ті, кого обрали виборці, виконують взяті на себе зобов’язання, в тому числі і стосовно російської мови, а “тим, кому необхідно говорити з місцевою владою державною, українською мовою, такі права гарантовані”.

“Ми сьогодні говоримо про захист тієї частини населення, яка хоче спілкуватися - і це право захищене законом - з місцевою владою російською мовою, і ми таке право рішенням сесії намагаємося надати тій частині населення, котра вимагає від нас спілкування російською”, - сказав М.ДОБКІН.

“Всі розмови з приводу проблем української мови у Харкові – це блеф, це вигадки”, - вважає мер. “Ми, спираючись на наше законодавство і на нашу Конституцію, виконуємо волю харків’ян і маємо на це повне право, - сказав М.ДОБКІН.

Водночас, коментуючи рішення сесії, голова обласної організації Народного руху України, колишній кандидат у мери Харкова Анатолій СЕМЕНЧЕНКО сказав журналістам, що вважає “повним цинізмом” позицію депутатів. “Так, у Харкові більшість говорить російською, але ж є фактом і те, що донедавна у цьому місті не було жодної україномовної школи із майже 170 середніх шкіл, не було дитячих садків, де б діти могли говорити рідною мовою, а у всіх вузах навчання провадилося виключно російською”, - сказав А.СЕМЕНЧЕНКО і додав, що “проблеми в цьому існують і по нині”.

“Ми можемо назвати десятки й десятки документів царської Росії і Радянського Союзу, які були спрямовані на заборону і знищення української мови, щоб тепер слухати, що “так склалося”, і миритися з “політикою подальшого зросійщення українців”, - сказав А.СЕМЕНЧЕНКО.

Він вважає, що той, хто говорить, що у Харкові треба захищати російську мову, “дуже лицемірить”. “У кіосках міста ви не знайдете газет, які виходять українською, і на ваше звертання в державних установах, - сказав політик, - вам майже ніколи не дадуть відповідь українською”.

А.СЕМЕНЧЕНКО заявив, що вважає це “порушенням прав українців в Україні”, і що його організація боротиметься за відродження української мови і домагатиметься відміни рішення Харківської міськради.