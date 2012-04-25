Тюремники: Тимошенко не голодує, але підтвердити це письмово відмовляється

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України.

Прес-служба Державної пенітенціарної служби інформує про те, що сьогодні зранку під час спілкування зі співробітниками та медиками Качанівської виправної колонії, Ю.Тимошенко повідомила про те, що голодування не оголошувала.

Про це складено відповідний акт, копію якого також оприлюднено на сайті Державної пенітенціарної служби.

У акті зазначається, що сьогодні, о 10.23 "засудженій Тимошенко Ю.В. було роз'яснено зміст інструкції, затвердженої наказом Державного департаменту з питань виконання покарань про умови тримання і порядок примусового годування в установах кримінально-виконавчої системи осіб, які відмовляються від їжі".

Згідно з актом, начальник Качанівської колонії провів з Ю.Тимошенко "роз'яснювально-профілактичну бесіду з метою запобігання проявам відмови від їжі та виключення їх".

В акті також зазначається, що Ю.Тимошенко пояснила, "що вона не оголошує голодування представникам колонії, але письмово це підтвердити відмовляється".

Акт підписали начальник колонії Ігор Первушкін та його заступник І.Колпащиков, начальник медчастини колонії О.Цюра, а також черговий помічник начальника колонії О.Курдюков.

Як повідомляв УНІАН, у своєму листі з Качанівської виправної колонії від 24 квітня Ю.Тимошенко написала: "Я припинила їсти 20 квітня тільки з однією метою, щоб привернути увагу демократичного світу до того, що відбувається в центрі Європи, в країні під назвою Україна".

Захисник екс-прем'єр-міністра Сергій Власенко напередодні увечері також підтвердив, що Юлія Тимошенко оголосила голодовку.