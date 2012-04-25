Хорошковський: немає іншого шляху, крім вирішення питання Тимошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.



«Було наголошено (на зустрічах з представниками ЄС - УНІАН), що підписання договору про асоціацію, перш за все, залежатиме від певних політичних обставин, які, власне кажучи, називалися абсолютно прямо: говорили про справу Юлії Тимошенко, яка на сьогоднішній день є перешкодою. Ми коли це обговорюємо, то завжди говоримо, що будемо шукати шляхи, які допоможуть нам вирішити це гостре питання», - сказав В.Хорошковський.



Разом з тим він зазначив, що намагається переконати європейських колег у тому, що порядок денний відносин України і ЄС не складається тільки з одного пункту - справи Ю.Тимошенко.



Крім того, за словами В.Хорошковського, на сьогодні немає іншого шляху, окрім вирішення питання Ю.Тимошенко в законодавчому полі.

«У нас немає іншого шляху, крім як вирішувати його в законодавчому полі, тому що коли ми говоримо про те, що це політичні обставини, я б все одно уточнив, що це не зовсім політичні обставини. Це обставини кримінальної справи конкретної, за якою вже набуву чинності вирок суду. Тому вирішувати подібне питання можна тільки одним способом - змінювати законодавство», - сказав перший віце-прем'єр.



«Водночас, безумовно, я чую і позицію тих, в тому числі парламентаріїв, тієї сторони, яка говорить, що неможливо змінювати законодавство під одну людину. Знову-таки, на жаль, чи на щастя, ми робимо деякі позитивні кроки в цьому напрямку. Наприклад, те, що прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс - це серйозний крок на шляху зміни всієї нашої силової системи. І якщо уважно до нього звернутися, уважно подивитися, то там викладено дуже багато прогресивних норм», - додав він.



Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сніданку з представниками зарубіжної преси в Брюсселі В.Хорошковський заявив, що не хоче, щоб Україна була заручником справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.