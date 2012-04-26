Янукович зібрався в Крим

10:53, 26 квітня 2012
Політика
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Завтра Янукович здійснить робочу поїздку до Криму

Віктор Янукович

У п’ятницю, 27 квітня, Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління інформаційної політики Ради міністрів Криму сьогодні до 16.00 за телефонами: (0652) 27-42-15 та (0652) 54-46-63.

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