Янукович зібрався в Крим

Завтра Янукович здійснить робочу поїздку до Криму

У п’ятницю, 27 квітня, Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє прес-служба Президента. Акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління інформаційної політики Ради міністрів Криму сьогодні до 16.00 за телефонами: (0652) 27-42-15 та (0652) 54-46-63.

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