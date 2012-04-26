У ПР не виключають, що в суботу відбудеться позачергове засідання ВР

17:27, 26 квітня 2012
Політика
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Лідер Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що в суботу, 28 квітня, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради. 

Олександр Єфремов
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

О.Єфремов переконаний, що сьогодні вже точно не буде роботи і подальші дії більшості залежатимуть від того чи відбудеться завтра пленарне засідання.

Водночас він повідомив, що скасовано завтрашнє заслуховування у ВР інформації віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка щодо соціальних ініціатив Президента. «Точно не буде завтра заслуховуватися Тігіпко», - сказав лідер фракції Партії регіонів.

На запитання, чи може відбутися позачергове засідання у суботу, 28 квітня, О.Єфремов відповів: «Можливо, і буде необхідність провести щось. Це дивлячись, як ми ухвалимо рішення. Завтрашній день покаже».

Станом на 17.00 представники парламентської більшості залишили сесійну залу ВР. Опозиція залишається на своїх робочих місцях.

 

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