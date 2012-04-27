У Дніпропетровську працює оперативний штаб з розслідування вибухів

При Головному управлінні МВС України у Дніпропетровській області створено оперативний штаб з розслідування вибухів, який очолив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до складу штабу увійшли фахівці центрального апарату МВС: експерти-криміналісти, вибухотехніки, представники Головного слідчого управління та керівник Департаменту карного розшуку. Крім того, до складу штабу долучені представники інших правоохоронних відомств.

Місцева міліція працює за посиленим варіантом несення служби. Правоохоронці перевіряють громадські місця для виявлення підозрілих предметів, насамперед – у місцях скупчення значної кількості громадян. На даний час посилено заходи з охорони громадського порядку. До несення служби прийнято рішення залучити військовослужбовців внутрішніх військ МВС.

Міліція звертається до громадян із проханням бути пильними, звертати увагу на підозрілі предмети та в разі їх виявлення терміново повідомляти правоохоронні органи.

У повідомленні нагадується, що сьогодні близько 11.50 на проспекті К.Маркса у Дніпропетровську пролунав вибух. Наразі встановлюється місцезнаходження вибухового пристрою. За попередніми даними – це урна на трамвайній зупинці. У результаті вибуху постраждало 5 осіб.

Через 40 хв. по вул. Столярова, біля кінотеатру «Панорама», пролунав ще один вибух. За попередніми даними, вибухнув невстановлений предмет, який знаходився в урні для сміття. Від вибуху постраждало троє осіб.

Згодом у центральній частині Дніпропетровська сталися ще два вибухи. Обставини подій з’ясовуються.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи міліції, СБУ, МНС та медики. Кількість постраждалих на даний момент – 27 осіб.

Проводиться ряд спеціальних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вибухів.