Американські військові припливли до Феодосії на законних підставах

За попередніми висновками Генеральної прокуратури, американське транспортне судно «Едвантедж» перебувало у Феодосії на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора Микола ГОЛОМША.

Він зауважив, що Генпрокуратура отримала звернення від Уповноваженого з захисту прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ та лідера КПУ Петра СИМОНЕНКО і зараз проводить перевірки за цими зверненнями.

М.ГОЛОМША зазначив, що, відповідно до ст. 1 Закону України «Про допуск збройних формувань на територію України», йдеться про те, що згода про допуск Верховною Радою дається тільки на судна, які оснащені важким або легким озброєнням. Він наголосив, що, за попередньою перевіркою, судно ««Едвантедж» є комерційним. «Не йдеться про бойове судно, яке побувало на території України», - наголосив М.ГОЛОМША.

Він також підкреслив, що у 1995 році Україна приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру», а в 2000 році ця угода була ратифікована відповідним законом України.

За його словами, відповідно до статті 4 Закону України «Про допуск збройних формувань на територію України», допуск військових не потребує згоди ВР, коли це передбачено міжнародними угодами.

Заступник генпрокурора запевнив, що прокуратура уважно відслідковує цей випадок і не допустить інтервенції та незаконних дій на території України.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня до Феодосії прибуло транспортне судно США «Едвантедж», з якого були розвантажені інженерна техніка і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України. Водночас місцеві жителі і активісти низки партій заблокували вантаж у порту.

У Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сі бриз-2006». За їхніми словами, цей захід заплановано ще минулого року, тобто про нього повинні знати місцева влада і керівництво порту. В цілому для участі в навчаннях запрошено 40 країн. А те, що дозволу на присутність американців від парламенту немає, в Міноборони вважають проблемою тимчасовою. Поки представники НАТО будуватимуть казарми, згоду українські військові сподіваються одержати.

ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявили про незаконність присутності іноземних військ на території України.

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, а також Міністерство закордонних справ України назвали “політиканством” ситуацію, що склалася навколо американського військового судна у Феодосії.