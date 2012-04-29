Чому Партія регіонів лідирує в рейтингах?

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за словами члена фракції ПР Олега Надоші, «завдяки цьому рейтинг Партії регіонів – найвищий з усіх політичних сил».

Коментуючи дані останнього соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з яким, якби вибори проводилися в найближчу неділю, Партія регіонів набрала б 19,1% голосів виборців, а її найближчі суперники: «Батьківщина» - 10,7%, а «Фронт Змін» Арсенія Яценюка - 7,3% голосів виборців, О.Надоша сказав: «Ці показники свідчать про одне: українці підтримують ініціативи почесного лідера Партії регіонів, Президента України Віктора Януковича, бачать старання Кабміну і тому віддають свої голоси партії влади – Партії регіонів».

За словами О.Надоші, «ініціативи Президента почули люди. Тепер усе залежить від уряду. Але у нас є повна впевненість у тому, що як усе було сказано, так і буде зроблено: пенсії будуть збільшені, зростуть зарплати, допомога, матеріальна допомога, а значить, і благополуччя кожного громадянина, кожної української сім'ї».

За його словами, низькі рейтинги опозиційних політичних сил можна пояснити відсутністю у них ефективної програми, а також тим, що людям набрид галас навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

«Видно, українці втомилися від галасу навколо Юлії Тимошенко. Суспільство перестає цікавитися політикою. Людям хочеться спокою, благополуччя, миру й стабільності», - резюмував О.Надоша.