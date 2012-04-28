Якби вибори до ВР відбулися в кінці квітня (опитування КМІС)

Якби вибори до Верховної Ради проходили в другій половині квітня, то у голосуванні взяли б участь 61% виборців України. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного Інституту соціології.

Так, згідно з результатами опитування, Партію регіонів готові підтримати – 19,1%, за Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» віддали б свої голоси – 10,7% опитаних.

Наступні п’ять місць посідають: партія «Фронт змін» – 7,3%, партія «УДАР Віталія Кличка» – 6,7%, Комуністична партія України – 5,7%, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» – 3,0%, Партія Наталії Королевської „Україна — Вперед!“ – 2,8%.

Ще дві політичних сили отримали б не менше одного відсотка прихильників: Народна партія України – 1,2%, «Громадянська позицiя» – 1,1%.

В опитуванні за регіональним розподілом Партію регіонів підтримують 32,7% виборців Східного, 23,7% опитаних – Південного, у Центральному готові підтримати – 13,5% виборців та 7,4% – Західного макрорегіонів. Водночас Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» готові підтримати 19,4% виборців Західного, 14,7% – Центрального, 6,1% – Південного та 2,3% – Східного макрорегіонів. «Фронт змін» підтримують 16,7% виборців Західного, 5,7% опитаних – Центрального, 5,7% – виборців Південного та 1,8% – Східного макрорегіонів. «УДАР Вiталiя Кличка» підтримують 9,4% виборців Центрального, 7,6% – Південного, 6,8% – Західного та 1,8% – Східного макрорегіонів;

– Комуністичну партію України підтримують 9,1% виборців у Південному, 8,4% - у Східному, 4,0% – у Центральному та 1,4% – у Західному макрорегіонах. І нарешті Всеукраїнське об`єднання «Свобода» підтримують 9,3% виборців Західного, 1,8% - Центрального, 0,8% Південного та 1,1% виборців Східного регіонів.

Довідка: опитування проводилося з 12-24 квітня 2012 року. Методом інтерв`ю опитано 2040 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Автори дослідження зазначають, що опитування починалося до оголошення про створення єдиного партійного списку ВО «Батьківщина» і Партії «Фронт змін» і тому проводилося за списком партій, в якому зазначені обидві політичні сили.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.