Куратори від ЦВК відстояли виборчі округи в Києві, а у Вінниці й Житомирі - ні

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Шаповал сказав під час обговорення відповідного проекту постанови ЦВК.

«Переважна більшість проектів – більше 90%, які були запропоновані кураторами регіонів, не викликали на нарадах зауважень», - сказав В.Шаповал.

На його думку, це є прямим свідченням того, що «нарізка» округів відбувалася у суворій відповідності закону.

«Лише 10% запропонованих проектів викликали конфронтаційні розмови», - зазначив В.Шаповал.

Голова ЦВК також відкинув звинувачення політиків в упередженому підході членів ЦВК до процесу визначення меж одномандатних виборчих округів.

«Хтось волає, а караван, тобто ЦВК, іде, і вибори будуть організовані і проведені на належному рівні», - підкреслив В.Шаповал.

Під час обговорення проекту постанови найбільше дискусій виникли з питань визначення меж округів у Києві та Житомирській області, куратором яких є заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також у Вінницькій області, куратором якої є член ЦВК Юлія Швець (А.Магера та Ю.Швець були призначення в ЦВК за квотою фракцій «Наша Україна – Народна Самоборона» та БЮТ відповідно – УНІАН).

Зокрема, член комісії Олександр Осадчук запропонував альтернативний варіант визначення меж округів у Житомирській області, Олександр Чупахін – у Києві, а Олександр Шелестов – у Вінницькій області.

За рішенням 9 членів ЦВК альтеративні проекти по Житомиру та Вінниці були підтримані, водночас у Києві будуть поділені округи відповідно до пропозицій, внесених А.Магерою.

Остаточний варіант постанови ЦВК щодо визначення меж одномандатних виборчих округів підтримали 10 із 15 членів ЦВК.

Коментуючи хід ухвалення постанови, заступник голови ЦВК А.Магера виключив можливість політичного підходу його колег під час розробки альтернативних варіантів визначення меж у трьох регіонах.

«Я не можу стверджувати, що була якась політична складова у цьому голосуванні, але в будь-якому разі це була пропозиція членів комісії, і така пропозиція ставиться на голосування і має більшість голосів. У такому разі воно вважається прийнятим. Тому якісь коментарі робити з цього приводу з мого боку буде зайвим», - зазначив він.

***

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня ЦВК затвердила кількість одномандатних виборчих округів у регіонах України.

Зокрема, в Криму створено 10 одномандатних округів, у Вінницькій області – 8, у Волинській – 5, у Дніпропетровській – 17, у Донецькій – 21, у Житомирській – 6, у Закарпатській – 6, у Запорізькій – 9.

В Івано-Франківській області створено 7 округів, у Київській – 9, у Кіровоградській – 5, у Луганській – 11, у Львівській – 12, у Миколаївській – 6, у Одеській – 11, у Полтавській – 8, у Рівненській – 5.

У Сумській області створено 6 виборчих округів, у Тернопільській – 5, у Харківській – 14, у Херсонській – 5, у Хмельницькій – 7, у Черкаській – 7, у Чернівецькій – 4, у Чернігівській – 6.

У Києві буде створено 13, в у Севастополі – 2 одномандатних виборчих округи.

Така кількість округів утворена відповідно до кількості виборців, внесених до Державного реєстру виборців.

Станом на 9 квітня загальна кількість громадян у реєстрі становить 36 млн 253 тис. 147 осіб.