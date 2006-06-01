Ющенко поділиться відповідальністю з пресою. Прес-конференція в Українському домі

Ющенко 6 червня проведе прес-конференцію: «Свобода слова: відповідальність влади, відповідальність медіа»

6 червня відбудеться прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА на тему: «Свобода слова: відповідальність влади, відповідальність медіа».

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, прес-конференція розпочнеться об 11.00 в Українському домі в Києві.

Її транслюватиме в прямому ефірі Національна телекомпанія України («Перший національний канал»).

Акредитація журналістів на цю прес-конференцію відбуватиметься з 10.00 2 червня до 15.00 5 червня за телефонами прес-служби Президента України: 255-65-01, 255-78-44, 255-63-18