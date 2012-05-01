Головний комуніст Севастополя: Влада погнала народ вулицями

18:14, 01 травня 2012
Політика
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Перший секретар міськкому КПУ Севастополя, депутат міської ради Василь Пархоменко вважає, що «влада, яка пригнічує народ, вишикувала його 1 травня в колону і прогнала вулицями міста».

Кримські комуністи не задоволені владою, фото kpu.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пархоменко заявив на першотравневому мітингу на площі Нахімова. Мітинг не міг розпочатися більше години, поки вулицею Леніна і проспектом Нахімова не завершилося проходження близько 40 тисяч учасників демонстрації.

На думку лідера севастопольських комуністів, у першотравневій демонстрації взяли участь ті, хто «не усвідомив свою пролетарську солідарність».

За словами В.Пархоменка, в нього, разом з тим, немає відчуття, що у комуністів вкрали свято, тому що у міській колоні йшли потенційні союзники комуністів.

«Я знаю, що у цій організованій колоні йшли люди, яким з січня не платять зарплату. Це працівники тролейбусного управління. Йшли люди, яких тепер на пенсію відправляють на кілька років пізніше, ніж вони могли дозволити собі це за радянських часів. У цій колоні йшли люди, в яких зарплати не вистачає на пакет молока дітям. І поки ці люди не усвідомлять свою пролетарську солідарність, поки вони не відчують, що вони тільки разом - сила, доти вони й будуть ходити за владою», - заявив В.Пархоменко.

Разом з тим, переконаний він, «так не буде вічно, бо протест в народу накопичується».

У Севастополі сьогодні вперше за останні роки відбулась багатотисячна першотравнева демонстрація.

За оцінкою начальника міліції громадської безпеки міськуправління внутрішніх справ Сергія Помелкова, у святкових колонах по вулиці Леніна і проспекту Нахімова пройшли близько 40 тисяч чоловік, які представляли трудові колективи підприємств, установ і організацій чотирьох районів міста.

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