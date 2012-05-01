Головний комуніст Севастополя: Влада погнала народ вулицями

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пархоменко заявив на першотравневому мітингу на площі Нахімова. Мітинг не міг розпочатися більше години, поки вулицею Леніна і проспектом Нахімова не завершилося проходження близько 40 тисяч учасників демонстрації.

На думку лідера севастопольських комуністів, у першотравневій демонстрації взяли участь ті, хто «не усвідомив свою пролетарську солідарність».

За словами В.Пархоменка, в нього, разом з тим, немає відчуття, що у комуністів вкрали свято, тому що у міській колоні йшли потенційні союзники комуністів.

«Я знаю, що у цій організованій колоні йшли люди, яким з січня не платять зарплату. Це працівники тролейбусного управління. Йшли люди, яких тепер на пенсію відправляють на кілька років пізніше, ніж вони могли дозволити собі це за радянських часів. У цій колоні йшли люди, в яких зарплати не вистачає на пакет молока дітям. І поки ці люди не усвідомлять свою пролетарську солідарність, поки вони не відчують, що вони тільки разом - сила, доти вони й будуть ходити за владою», - заявив В.Пархоменко.

Разом з тим, переконаний він, «так не буде вічно, бо протест в народу накопичується».

У Севастополі сьогодні вперше за останні роки відбулась багатотисячна першотравнева демонстрація.

За оцінкою начальника міліції громадської безпеки міськуправління внутрішніх справ Сергія Помелкова, у святкових колонах по вулиці Леніна і проспекту Нахімова пройшли близько 40 тисяч чоловік, які представляли трудові колективи підприємств, установ і організацій чотирьох районів міста.