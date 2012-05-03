Азаров отримав завдання виплатити усі вклади Ощадбанку СРСР до 2015 року

Таке доручення Президент України Віктор Янукович дав прем'єр-міністру Миколі Азарову під час сьогоднішньої планової зустрічі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Президент доручив мені на засіданні уряду розглянути питання продовження в 2013, 2014, 2015 роках практики повернення знецінених вкладів населенню, щоб за три роки практично закрити цю хвилюючу наших громадян проблему», - сказав прем’єр-міністр після закінчення зустрічі з главою держави.

Найближчим часом уряд розгляне відповідну програму, зазначив М.Азаров.

«Ми заклали видачу кожному вкладнику колишнього Ощадбанку СРСР платіжної картки, на якій буде зафіксована не тільки тисяча, але й сам вклад», - зазначив М.Азаров. За його словами, цю картку також можна буде використовувати як платіжний засіб при оплаті житлово-комунальних послуг та ряду інших платежів.

«Ощадбанк України розробить найдетальнішу інструкцію-роз’яснення для наших громадян, і я думаю, що найближчим часом із цим роз’ясненням виступить його керівництво», - сказав М.Азаров.