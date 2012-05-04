Кличко пропонує європейським політикам бойкотувати не Євро, а VIP-трибуну

Представники європейських держав мають право заявити про своє занепокоєння останніми подіями в Україні та застосувати санкції проти української влади та конкретних її представників, причетних до порушення прав людини, а не оголошувати бойкот єврочемпіонату, до якого готувалися і якого чекають мільйони українців.

Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко в інтерв’ю закордонним журналістам, зокрема, німецькому журналу Focus, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Як посол Євро і як українець – я проти бойкоту єврочемпіонату. Євро – це спортивна подія, яку виборювали десятки людей, не причетних до нинішньої влади, і на яку чекають мільйони українців. Не можна відбирати у людей право показати свою країну, приймати гостей, разом радіти спортивним перемогам різних команд. Треба пам’ятати, що бойкот Євро вдарить не тільки по Україні, але й по нашому стратегічному партнеру і другу – Польщі», – зазначив В.Кличко.

Він навів приклад, як свого часу бойкотування Олімпіади-80 у Москві завдало шкоди розвитку спорту в цілому, але мало позначилося на тодішньому радянському керівництві.

«Можливо, тоді не були встановлені якісь світові рекорди, можливо, хтось з молодих спортсменів не зміг проявити свої таланти, не отримав медаль, не приніс перемогу своїй країні. Але цей бойкот, викликаний серйозними політичними міркуваннями, не вплинув на радянську систему, не змінив ставлення тодішньої влади ані до дотримання прав людини в СРСР, ані до розвитку подій в Афганістані. Я переконаний, що спорт завжди виконує благородну мету, покликаний зробити світ кращим. І це велика помилка – робити спортивні події заручниками дій недолугих політиків», – наголосив В.Кличко.

На його переконання, європейські політики мають висловити своє ставлення до порушень демократичних принципів в Україні не бойкотом матчів Євро-2012, а іншими способами.

«Очевидно, що те, що відбувається в Україні, не може бути непоміченим світовою спільнотою. Гадаю, якщо представники європейських держав хочуть продемонструвати незгоду з порушенням прав людини в Україні, вони можуть заявити свою позицію в іншій формі – бойкотуючи не Україну і важливий спортивний захід, а українську владу, дії якої призводять до міжнародній ізоляції Києва. Можливо, більш ефективним було б використати чемпіонат, аби привернути увагу до порушення прав людини в Україні. Сидіти не на VIP-трибунах поруч з українськими можновладцями, а бути разом з уболівальниками зі своїх країн, добиватися зустрічі з політичними в’язнями. Дипломатія має чимало ефективних способів тиску, але бойкот – це останній засіб, від якого втратить Україна і прості українці», – заявив лідер «УДАРу».

В.Кличко також зауважив, що суспільство має чимало запитань до підготовки в Україні до Євро-2012.

«Очевидно, що завдяки непрозорим тендерам та завищеним бюджетам чимало причетних до влади людей змогли «покращити» своє життя. Та й розбудована під чемпіонат інфраструктура могла б обійтися бюджету України дешевше і бути кращої якості», – сказав В.Кличко.

При цьому він наголосив, що з цим ще належить розібратися відповідним органам після завершення чемпіонату, але це не повинно бути причиною для позбавлення українців можливості зустріти гостей та радіти спільним перемогам.