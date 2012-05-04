Чоловік Ульянченко заробив 10 мільйонів та їздить на «зарядженій» Ауді

Про це йдеться в декларації чиновника, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» (№79 від 4 травня ц.р.).

Зокрема, заробітна плата, інші виплати й винагороди В.Івченка минулого року склали 108,2 тис. грн, дохід від відчуження рухомого й нерухомого майна - 9 млн. 546,992 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 240,637 тис. грн.

У власності, оренді або іншому праві користування В.Івченка знаходиться земельна ділянка площею 3290 кв. м, квартири площею 126,3 кв. м і 310,4 кв. м, садовий будинок площею 391,3 кв. м. Також заступник голови агентства володіє автомобілями Audi S8 2007 року випуску і Audi RS6 2009 року випуску.

При цьому розмір внесків до статутних капіталів товариств, підприємств, організацій В.Івченка складає 4,1 млн грн.

На утримання майна минулого року він витратив 74,455 тис. грн.

Сім'я чиновника минулого року отримала сукупний дохід у розмірі 51,298 тис. грн.

У власності, оренді або іншому праві користування членів сім'ї знаходяться квартири площею 56,2 кв. м і 60,3 кв. м. На утримання майна сім'ї декларанта минулого року витрачено 10,513 тис. грн.

Віктор Івченко є чоловіком колишньої глави Секретаріату Президента Віри Ульянченко