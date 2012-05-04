Томенко заявляє, що добру третину округів нарізали на догоду владі

Попередній аналіз розподілу виборчих округів засвідчує, що з 225 округів як мінімум 70 було сформовано з порушенням принципу компактності та єдності адміністративно-територіальних одиниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко.

За його словами, попри всі заяви Центральної виборчої комісії про те, що вона є незалежним органом, підтвердилася теза, що у більшості областей межі округів визначали обласні адміністрації.

Віце-спікер нагадав, що більшість голів ОДА є керівниками регіональних виборчих штабів Партії регіонів. «Виходячи з цього, деякі області більш нахабно ділили округи під своїх кандидатів», - заявив він.

За словами М.Томенка, в результаті створення округів було розділено 38 районів у містах, 32 сільські райони та 4 міста. «Теоретично можна допустити, що, як виключення, таке можливо, враховуючи необхідність забезпечення відповідної кількості виборців, однак безпосередній аналіз засвідчує, що в абсолютній більшості випадків йдеться про передвиборчий зиск», - сказав він.

Крім того, на переконання М.Томенка, «нарізка округів» відбувалася за трьома принципами. Перший принцип, зауважив він, визначення округа межами земель або господарств місцевих бізнесменів. Другий принцип, за словами М.Томенка, це принцип виборчо-адміністративного ресурсу, де межі округу визначалися межами впливу того чи іншого посадовця. І третій принцип – виборчо-партійної доцільності.

«Йдеться про те, що там, де популярність кандидата від опозиції є великою, округ знищувався шляхом розрізання його на окремі шматки під інші округи», - заявив він.

Водночас М.Томенко наголосив, що спроби влади підкорегувати межі округів у власних інтересах свідчить про її побоювання за результати виборів.

Крім того, додав він, такий розподіл не є критичним для опозиції, оскільки в округах балотуватимуться єдині кандидати від опозиції.