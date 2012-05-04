ДПтСУ: До Тимошенко не пустили доньку, бо з нею працюють німецькі лікарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, сьогодні, 4 травня, до Качанівської виправної колонії №54 прибули захисники Ю.Тимошенко.

Однак, на побачення з Ю.Тимошенко захисники допущені не були у зв’язку із роботою в цей час міжнародної комісії за участі українських та німецьких лікарів.

Таке рішення керівництвом установи було прийнято на підставі вимог ст.110 Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, якими передбачено надання можливості зустрічі засуджених із захисниками у вільний для засуджених час.

Про це керівництво установи поінформувало осіб, які прибули до Ю.Тимошенко, та рекомендувало перенести зустріч на інший час.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Є.Тимошенко і С.Саса не пустили до Качанівської колонії.

За словами доньки екс-прем’єра, керівництво колонії без пояснення причин відмовилося пускати їх до Ю.Тимошенко.