КОД: у подільників Януковича почалася нервова реакція

Як йдеться в переданій УНІАН заяві КОДу, «за заявою лідера опозиції Юлії Тимошенко про побиття її покидьками у погонах під час вивезення з колонії до лікарні 20 квітня 2012 року, Уповноваженим з прав людини на підставі п.1 ч.3 ст. 17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» було відкрито провадження. За підсумками перевірки з виїздом на місце відповідними співробітниками офісу омбудсмена, ці факти отримали підтвердження та публічну оцінку Уповноваженого з прав людини 25 квітня 2012 року».

Автори заяви зазначають, що «виконання посадових обов’язків першим омбудсменом України Ніною Карпачовою викликало нервову реакцію подільників Віктора Януковича. Втрату будь-яких моральних орієнтирів приспішниками авторитарного режиму засвідчило «приведення» до присяги під акомпанемент вибухів у м. Дніпропетровську, «обраного» провладною більшістю з другої спроби нового «омбудсмена». Людську трагедію Янукович і Ко цинічно використали для заміни неугодного режиму Уповноваженого з прав людини на слухняного посадовця Міністерства юстиції».

Початок роботи новопризначеного «уповноваженого» продемонстрував справжню мету дій влади, зазначають в КОДі. Упродовж 4-6 травня 2012 року працівники Генеральної прокуратури розпочали тиск на співробітників Секретаріату Уповноваженого з прав людини включно з обшуками офісу Уповноваженого та допитами людей, що виконували свої посадові обов’язки, а не замовлення режиму. «Обшуки, що були проведені в офісі омбудсмена за відсутності на робочому місці працівників та співробітників установи, схожі на бандитський злом із проникненням», йдеться в заяві.

«Ми оцінюємо дії посадових осіб Генеральної прокуратури України як такі, що суперечать ст. 20 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», якою втручання у його діяльність органів державної влади заборонено, та вважаємо, що вони спрямовані на остаточне знищення інституту Уповноваженого з прав людини в Україні», - зазначається в заяві Комітету опору диктатурі.