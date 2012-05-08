Прокурори Харкова виглядають бідними родичами на тлі своїх сімей

На офіційному сайті Харківської облпрокуратури оприлюднені декларації головного прокурора області та семи його заступників, які за минулий рік разом заробили трохи більше 2,5 млн грн, пише «Сегодня».

Варто відзначити, що оприлюднені декларації більш ніж скромні: у багатьох в графах «рахунок у банку», «земельна ділянка» і «автомобіль» - суцільні прочерки. А ось сім'ї деяких правоохоронців куди багатші, про що свідчать банківські рахунки, квартири і нові іномарки.

Якщо вірити документу, небагато живе і головний прокурор області Геннадій Тюрін. Крім офіційної зарплати в 2011-му з «інших джерел доходу» він отримав 204 434 грн. Незважаючи на солідний заробіток, який лише трохи не дотягнув до півмільйона гривень, у власності прокурора немає дорогих авто і заміської нерухомості. За декларацією йому належить лише половина квартири, площа якої 96,2 кв. м, і гараж в 17,4 кв. м. А ось в розпорядженні членів прокурорської сім'ї - земельна ділянка площею 57 соток, два будинки (62,5 кв. м і 172,2 кв. м), вісім квартир загальною площею понад 700 «квадратів» і чотири гаражі. В особистому автопарку прокурора - лише чотирирічний Lexus, а у членів сім'ї - три іномарки: Chevrolet aveo, Toyota RAV-4 і BMW Х6.

А от лідером за доходами в облпрокуратурі виявилася заступник прокурора Алла Линник, яка в графі «подарунки, призи, виграші» вписала кругленьку суму в 349 708 грн. В минулому році Линник, яку призначили на посаду лише в кінці грудня, оновила свій автопарк. Тепер крім дворічного «бумера» в гаражі Линник з'явився новенький Mini Сooper. Крім того, у власності 37-річної Линник - дві квартири (68 кв. м і 70 кв. м), дві ділянки землі (в цілому - 27,7 соток) і невеликий гараж (19,3 кв. м).

Права рука Тюріна - Володимир Суходубов - живе куди скромніше. У декларації прокурора числиться лише одна квартира в 98 кв. м і трирічний Мercedes, а у членів його сім'ї - дві Тоyota, для стоянки яких навіть немає власного гаража.

А заступник прокурора Олег Анпілогов - повноправний лідер серед колег за розміром будинку для авто. Розмір його гаража - 58,8 кв. м, для порівняння: таку ж площу має звичайна трикімнатна квартира в хрущовці. Квартири в Анпілогова немає, проте є просторий будинок, площею в 398,1 кв. м. У минулому році автопарк оновила лише сім'я зампрокурора: окрім дворічних Mersedes і Toyota, які належать самому Анпілогову, в гаражі красується ще один новенький Mersedes.

Похвалитися заощадженнями на банківських рахунках можуть лише двоє заступників прокурора: Володимир Кривцов, якому вдалося накопичити трохи більше 250 000 грн, і Олександр Кухар, на рахунках у якого ... всього 108 грн. У приймальні Кухаря підтвердили: дійсно на 1 грудня 2011 року на рахунку обвинувача була саме така сума.

36-річний Леонід Лахтюк, який на посаді заступника прокурора працює вже другий рік, в 2011-му разом з родиною жив на одну зарплату. У власності Лахтюка немає жодного особистого авто, за прокурором числяться крихітна квартира (33,15 кв. м) і ділянка землі в 12 соток. А ось у членів сім'ї, незважаючи на досить скромний заробіток в 52 888 грн, не тільки просторий будинок у 250 кв. м, ділянка в 35 соток, але і розкішний гараж площею 90 кв. м, що майже втричі перевищує площу прокурорської квартири.

Найскромнішими по праву можна назвати заступника Тюріна - Сергія Миронова: у його декларації - суцільні прочерки. Ніяких винагород, подарунків та призів, крім офіційної зарплати у відомстві, він не отримував. А в його власності значиться лише квартира в 161,2 кв. м.